«Тает лед»: Чиновники Иркутска сняли клип в поддержку российских олимпийцев

Вчера, 15:50

В Иркутске чиновники городской администрации решили поднять предновогоднее настроение российским олимпийцам, которых не допустили к участию в главных зимних соревнованиях. Шутники из УКС сняли клип на мотив хита «Тает лед».

Видеоряд клипа снят на фоне нового жилого комплекса, таким образом, сотрудники Управления капитального строительства заодно пропиарили свою деятельность в уходящем году. Однако слова сочиненной ими песни абсолютно справедливы. Авторы клипа призывают не расстраиваться по поводу Олимпиады в Южной Корее, а провести альтернативные соревнования в Сибири, на берегу Байкала.

Еще в песне есть вполне справедливое утверждение, что главное «победить» Мутко, а дальше, при температуре в 40 градусов мороза, российская команда возьмет все медали без всякого допинга. Потому что он не нужен, когда есть родная природа и сибирский мороз. Клип получился позитивным и понравился пользователям, получив множество просмотров.