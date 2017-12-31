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Юрий Дудь разместил ролик о футболе на фоне флага «Ротора»

Сегодня, 09:28

Известный блогер и журналист Юрий Дудь разместил на своей странице в профиле главного редактора Sports.ru в Instagram социальной сети видеозапись, где он размышляет о том, кто возглавит Российский футбольный союз. Видеозапись снята на фоне картонного манекена, закутанного в флаг ФК «Ротор-Волгоград».

 На видеозаписи Юрий Дудь прокомментировал все спортивные события прошлой недели, Виталия Мутко, покинувшего пост главы РФС на 6 месяцев, назначение на пост исполняющего обязанности президента Российского футбольного союза Александра Алаева. В концовке ролика журналист призвал всех верить в российский футбол в будущем году, утверждая, что когда-нибудь все лучшие футбольные игроки будут играть в российских футбольных клубах. Ролик был подписан: «Ротор» – лучший клуб Европы».

Первый комментарий: «Кто сказал, что «Ротор» в ****? «Ротор» – лучший клуб Европы!» принадлежал самому автору. Болельщики Волгограда были удивлены такому необычному жесту поддержки, быстро отреагировав и начав комментировать видео другими кричалками и словами поддержки местного ФК.

За два часа видео набрало 100 тысяч просмотров.


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