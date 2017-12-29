На "Матч ТВ" появится самый молодой в истории комментатор из Белгорода

Вчера, 19:29

Молодой белгородец одержал победу в матче комментаторов на телеканале «Матч ТВ».18-летний Иван Чернышев сможет продолжить далее сотрудничество с СМИ, так как его голос наиболее понравился болельщикам футбола.

Сегодня, 29 декабря, стало известно о результатах российского конкурса комментаторов на «Матч ТВ». Лавры победителя получил 18-летний парень, белгородец по происхождению. В рамках конкурса всем участникам предлагалось провести комментарий футбольного сражения. Иван Чернышев сумел покорить как фанатов, так и жюри своим оперативным, наиболее четким описанием игры, а также своим прекрасным приятным голосом.

Сам Иван Чернышев будущий юрист, он является студентом правоохранительного учебного заведения. Как рассказал он в интервью журналистам, он сам пополнил ряды фанатов футбола, поэтому принимать участие в комментировании парню было нетрудно. В будущем Чернышев сможет продолжить сотрудничество с телеканалом, так как администрация предложила победителю контракт.