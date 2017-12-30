Донна Векич стала новым секс-символом современного тенниса

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Донна Векич - хорватская теннисистка, а с нынешнего года плюс ко всему еще и обладательница титула "Секс-символ в мире тенниса".

Донне всего 21 год. Ее родители - профессиональные спортсмены. Мать всю жизнь занималась легкой атлетикой, а отец - футбольный вратарь хорватской сборной. Векич часто подвергается сравнению со стороны мировых средств массовой информации. Сексуальную блондинку часто сравнивают с нашим теннисным секс-символом Марией Шараповой.

В рейтинге самых обворожительных теннисисток Донна Векич занимает далеко не первые места, но все же слухи вокруг этой персоны не утихают. Девушка почти всю свою сознательную жизнь посвятила спорту, ведь занимается ним с 6 лет.

Донна уже успела выиграть 5 турниров ITF. Мировые СМИ не устают твердить, что в случае неудачи в теннисе Векич с легкостью может появляться на экранах телевизоров в качестве актрисы или же топ-модели.