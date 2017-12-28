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Видео с "горячим" танцем в исполнении Кокорина покорило фанатов мира

Вчера, 19:44

Александр Кокорин исполнил «горячий» танец во время своего отпуска на территории ОАЭ. Видео с записанным сюжетом продолжает собирать массовые комментарии поклонников.

 Нападающий команды ХК «Зенит» Александр Кокорин в настоящее время находится в отпуске. Отдохнуть и насладится теплым солнцем спортсмен отправился в ОАЭ, а именно в Дубай. На просторах интернета появилось видео с «горячим» танцем, который исполнил сам Александр Кокорин.

Ролик настолько понравился фанатам, что за незначительное время отзывов и комментариев под ним накопилось несметное количество. Поклонники написали о прекрасной спортивной форме спортсмена, а также одарили его лайками и симпатиями. Кокорину желали прекрасного здоровья и отличного приятного времяпровождения в отпуске перед будущими играми.


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