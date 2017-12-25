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Виталий Мутко приостановил свою деятельность как глава РФС на 6 месяцев

Вчера, 21:10

На очередном заседании представителей исполнительного комитета Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил о прекращении своей деятельности руководителя РФС на шесть месяцев. На данный момент в качестве исполняющего функции главы РФС был назначен бывший генеральный директор Александр Алаев, в пользу которого отказались от данной должности остальные вице-президенты союза.

Виталий Мутко находился на должности президента Российского футбольного союза на протяжении 2005-2009 годов, а затем с 2015 года он сменил Николая Толстых, и был избран на 1 год. Однако в 2016 году его переизбрали на данный пост на четырехлетний период.

Сегодня он ушел в отставку в связи с проведением судебных процессов с людьми, пытающимися очернить его имя. Он планирует подать иск в Спортивный арбитражный суд, который находится в Лозанне, по поводу принятого МОК решения о запрете для него посещения Олимпиады после скандала с допингом.

Сотрудники РФС к приостановке его деятельности отнеслись с пониманием. Виталий Леонидович сохраняет за собой должность вице-премьера и куратора предстоящего Чемпионата мира 2018.


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