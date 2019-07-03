Впервые в истории Валаамский остров соберет Священный синод

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В любимом монастыре Президента Российской Федерации состоится заседание Священного Синода Православной Церкви.

Собрание пройдет 9 июля 2019 года. В ходе ежегодного визита на Валаамский остров патриарх Кирилл освятит построенный храм на одном из островов архипелага. Перед своей поездкой патриарх посетит мужской монастырь, где совершит освящение собора Рождества Пресвятой Богородицы и отслужит литургию. Впервые в истории России на острове состоится Священное собрание. Какие темы будут обсуждать пока не известно. Но стоит отметить, что на предыдущих собраниях были произведены кадровые переустановки. Монастырь на острове считается самым любимым монастырем президента Владимира Путина. Каждый год, 11 июля он посещает его.

Монастырь построенный на острове имеет статус ставропигиального и подчиняется Патриарху Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристы из разных стран. Синод, руководимый патриархом, считается главным органом управления Русской Православной Церкви в период между Архиерейскими соборами.