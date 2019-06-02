А причастие тоже отменят? Священники РПЦ резко осудили алкоголь даже в малых дозах

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И все же, обряд причащения пока проводится с использованием красного вина.

«Все эти сказки про какие-то «безвредные дозы», про то, как это, красное вино, помогает желудку - все вранье»

, категорично отметил глава отдела МП по взаимоотношениям Церкви с обществом и масс-медиа Владимр Легойда во время фестиваля «Православие и спорт». По словам священника, РПЦ допустила большую ошибку, когда оправдывала пьянство среди верующим.

Он призвал мирян брать пример со спортсменов, которые декларируют исключительно здоровый образ жизни и полностью исключили из своего рациона спиртное. С одной стороны, такая категоричность со стороны церковников весьма похвальна, поскольку раньше РПЦ осуждала лишь курение и наркотики, а к алкоголю относилась толерантно. В то же время светская власть и общество осуждают злоупотребление спиртным.

Поняв это, священники поспешно осудили алкоголь даже в малых доза, что заметно в изречении Легойды. И это его непримиримость к красному вину кажется правильной, однако стоит вспомнить, что одним из основополагающих церковных обрядов является причастие – вкушение крови Христовой и тела Христова. И если к «телу» претензий нет – это обычная размягченная в «крови» просвира, то сама «кровь» - другое дело.

По сути это красное вино «Кагор», которое иногда называют «церковным». Однако даже от этого названия напиток не перестает быть алкогольным. Итак, если верующий причащается после каждой исповеди, допустим раз в неделю, то вполне может пристраститься к вину. Остается поинтересоваться – а причастие тоже отменят? Ведь теперь РПЦ объявила пьянству бой и убеждает мирян, что алкоголь в принципе не может быть безвреден даже в малых дозах. Выходит, причастие Святых таинств можно квалифицировать, как злонамеренное спаивание богобоязненных прихожан и даже младенцев.