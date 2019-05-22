Бизнес с кадилом: РПЦ зарабатывает на верующих с помощью китайской атрибутики

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Ситуация с Екатеринбургом не заставила церковь «притихнуть», потому они, вероятно, решили не прекращать заработок денег.

Произошедшие в Екатеринбурге протесты сильно пошатнули позиции РПЦ, и создается впечатление, что по всей России. В результате даже на, казалось бы, безобидные действия, тут же вызывают в обществе агрессию. Так и произошло с размещенными на просторах сети фотографиями, на которых можно увидеть специальные наклейки, которые иначе, как кощунством назвать не получается. Как верующий человек может купить себе наклейку с надписями, вроде «объект под защитой ангелов» или «не греши, убьёт» представить невозможно.

Помимо того, что сами наклейки и брошюры продаются в церкви, происходит это открыто. Учитывая недавние события в Екатеринбурге, которые резко настроили некоторые слои общества против главной церковной организации страны, стоило ожидать, что свой «бизнес с кадилом» РПЦ хотя бы на время спрячет подальше. Однако, не тут-то было, а потому организация, вероятно, продолжает зарабатывать на верующих с помощью дешевой китайской атрибутики.

Автор публикации признается, что церковь, в которой он побывал, издревле славилась соблюдением канонов и исполнением различных обрядов, имеющих к вере непосредственное отношение. Однако, подобная сувенирная продукция говорит как раз-таки о том, что местные священнослужители, по всей видимости, смекнули, что на своих последователях они могут делать вполне себе прибыльный бизнес, что и доказывают подобные товары. Потому местным жителям не стоит удивляться, если у главного священника местной церкви в скором времени появится новый автомобиль с тонированными стеклами.