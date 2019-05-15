«Не вызывает желание жить хорошо»: Познер обнажил проблему протестов в Екатеринбурге

Вчера, 17:57

Безрадостная религия тяготеет над россиянами, считает телеведущий, и диктует им правила «страдания».

В Екатеринбурге несколько дней назад начались протесты из-за новостей о сносе и вырубке сквера ради строительства нового храма. Известно, что этим будут заниматься два бизнесмена, но с таким раскладом дел категорически не согласны местные жители. Они считают, что совершенно незачем сносить парковую зону ради того, чтобы построить очередную церковь, тем более, что в том районе их уже целых три. При этом протестующих разгоняют с помощью дубинок и икон спецслужбы и столкновения принимают просто немыслимый оборот.

Вице-мэр города заявила, что местные жители своими протестными акциями попросту портят «рейтинг» Екатеринбургу, и из-за этого они рискуют остаться без второй метки метро, а также важных международных мероприятий. Однако стоит понимать, что граждане, прежде всего, защищают свои интересы. Они не против религии или православия, они против навязывания им того мнения, которое им не по душе. Жители Екатеринбурга серьезно были готовы сражаться за свой сквер, чтобы защитить его от строительства.

Владимир Познер в своем последнем интервью ненароком, сам того, вероятно, не понимая, обнажил проблему протестов в Екатеринбурге. По его мнению, «безрадостная и тяжелая религия не вызывает желания жить хорошо», ведь проповедует страдания, терпение и не дает расслабиться, а потому, по всей видимости, может вызывать некое отторжение. Телеведущий привел в пример французов, которые «имеют вкус к жизни». При этом он напомнил, что на менталитет россиян очень сильно повлияло крепостное право и царизм, что действительно «штука невеселая».

Стоит отметить, что порой религия не имеет никакого отношения к Богу. Для этого необязательно строить четыре храма на несколько квадратных метров и, по всей видимости, граждане Екатеринбурга это понимают и защищают, прежде всего, свой комфорт, чтобы суметь наконец «расслабиться».