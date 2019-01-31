«10 лет жрёт деньги»: Поместный собор РПЦ празднует юбилей в Кремле при Путине

Сегодня, 10:41

Светское государство очередной раз оплатило празднование юбиляра, на этот раз повезло и РПЦ. Патриарх Кирилл и Владимир Путин насладятся торжественным актом и концертом, посвященных празднику.

МОСКВА, сегодня, 31 января, в Кремле состоится празднование юбиляра поместного собора Русской Православной Песни (РПЦ) после интронизации. На торжестве среди почетных гостей будет виновник торжества патриарх Всея Руси Кирилл и президент Российской Федерации Владимир Путин.

После торжественного акта в Кремлёвском дворце состоится концерт. На празднование были приглашены делегации православных церквей из разных стран мира. Президент планирует обсудить ряд вопросов с главами делегаций православной церкви всех стран мира.

Пользователей сети оскорбило то, что в первую очередь Россия является светским государством, что под собой подразумевает, что (ст. 14 УК РФ) никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, а религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

Однако Путин не проводит так много времени с представителями государства, а бюджет 10-летия был взят из государственных денег. Не исключено, что именно эти деньги были также взяты с налогов населения, которых вероятно и церковь немного интересует, а даже если они и веруют, то вряд ли радуются веселью патриарха и Путина.

Вот уже и 10 лет, как РПЦ жрёт наши деньги. Ну что сказать.... урааааааа!!!

Как выразились пользователи сети, церковь уже «10 лет жрёт деньги», ведь нетрудно догадаться, что действительно спонсируется церковь государством, а Кирилл является состоятельным, зажиточным человеком. Об этом уже давно известно каждому, а искупать грехи за деньги – дело грешное. Однако епископа православной церкви это никак не останавливает, а наоборот позволяет покупать себе яхты, машины и дорогие часы, которым другие, простые люди, могут только позавидовать.