Христианский проповедник: Иисус грешил в соответствии с Библией

Сегодня, 17:37

Большинство христиан верят, что Иисус - сын Божий, который принес людям свои ценности.

И Библия, которая, как полагают, является словом Божьим, утверждает, что Иисус ни разу не пошел против закона своего божественного отца. Однако ведущий проповедник Крис Райан раскрыл одну странную вещь, которая происходит в истории об Иисусе, в документальном фильме «Расследование исторического Иисуса».

Общезвестно, что Иисус бал крещен в реке Иордан Иоанном Крестителем, но также всем известно, что этот ритуал должен быть покаянием в грехах.

Согласно Евангелию от Матфея 3:16 - 17: «Как только Иисус крестился, он вышел из воды».

«В этот момент небо открылось, и он увидел, как Дух Божий спускается, как голубь, и садится на него».

Отец Райан сказал в документальном фильме: «Иисус был крещен, и это был один из тех моментов, когда был проведен ритуал и ему было придано новое значение. Почему Иисус был крещен? Иисус должен был быть безгрешным».

«Итак, если этот ритуал проводится для прощения грехов, зачем Иисусу это было нужно?»

Однако отец Иоанн обсуждал возможность раскаяния Иисуса за своих последователей, а не за себя.

Он добавил: «Когда его спросил Иоанн, он говорит Иоанну: «Ты должен крестить меня». Иисус также говорит: «Пусть это будет праведностью по отношению к человеку».

«Он безгрешный, но он входил в человеческое состояние и говорил, что отождествляется с человеком», - утверждает проповедник.

Говорят, что Иисус был Мессией, а это значит, что он должен был передать слово Божье и освободить мир от греха.

Согласно Евангелию от Иоанна 1:29: [Иисус был] «Агнец Божий, который берет на себя грех мира».

Поэтому христиане утверждают, что этот поступок все-таки был жертвой, во многом как его распятие.