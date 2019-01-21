РАН не присвоила звания почетного профессора патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко

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Ранее предполагалось, что 22 января на Воробьеквых горах в Москве будет проведена церемония присвоения званий почетных профессоров РАН патриарху Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Об этом сообщила пресс-служба РАН 18 января. Пресс-секретарь сказала тогда, что Кирилл заслуживает этого звания, так как является большим популяризатором науки. Но, в соответствии с новым сообщением пресс-службы, в указанный день церемония проведена не будет. Впрочем, совсем от идеи награждения политиков профессорскими званиями руководство РАН не отказалось. Так, сообщается, что в этот день, 22 января, на запланированном на эту дату заседании президиума ожидается выступление вице-президента РАН академика Юрия Балеги. Он представит на обсуждение членам президиума РАН официальное предложение о присвоении почетных званий Кириллу (Гундяеву) и Матвиенко.

После прений по этому предложению члены президиума его проголосуют. По сообщению пресс-секретаря президента РАН Светланы Поповой, решать, присваивать ли звания почетного профессора, должно коллективное мнение членов президиума.

По сообщению пресс-службы, также должна быть обсуждена и выработана процедура награждения. А пока поступают сообщения о попытках давления на членов президиума РАН. Эти сообщения уже поставили в неловкое положение как академию, так и претендентов на звания почетных профессоров. А у некоторых академиков вообще возникают вопросы, отвечает ли положение о присвоении этого звания, которое принималось 20 лет назад, современной обстановке, и нужно ли вообще сохранять традицию присвоения таких почетных званий политикам, да и целесообразно ли вообще существование такого звания.

Таким образом, 22 января на заседании президиума РАН будет обсуждаться понятие «почетного профессора». Скорее всего, обсуждение будущих номинантов произойдет уже позднее, на следующих заседвниях.

Известно, что намечаемый будущий почетный профессор патриарх Кирилл не имеет высшего светского образования. Да и духовные семинарию и академию в Ленинграде он закончил практически экстерном, так как практически неотлучно находился при его учителе, митрополите Никодиме (Ротове), сопровождая его даже в зарубежных командировках.