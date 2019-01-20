«Филарет Галактический»: Кураев рассказал о старческом маразме украинского Патриарха

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Патриарх Филарет провозгласил вновь провозгласил себя Патриархом всея Руси и объявил «войну» российской православной церкви, на что та просто «плюнула» ему в ответ.

Церковный ученый и миссионер Андрей Кураев, отличающийся, по его словам, вздорным характером, предположил, что Патриарх Украины Филарет — «неизлечимо болен, его окутал старческий маразм, а надо больными, как известно, смеяться грешно». В очередной раз Филарет удивил всех своими решениями, но если раньше он что-то делал после долгих уговоров священного синода, чтобы тот дал официальное разрешение, то сейчас он «сам себе голова и шапка».

Сам издал и сам подписал указ о назначении себя Патриархом не только Украины и всея Руси, видимо, вспомнив о Киевском государстве, которое перестало существовать еще в 1240 году. Но если вспомнить о его «крестовом походе» на РПЦ, в которой он призвал Патриарха Кирилла к евхаристическому общению, при котором появляется возможность совместного проведения службы, то можно подумать, что где-то тут проявились его «императорские замашки».

Российская православная церковь во главе с профессором академии наук (с 18.01) Кириллом отмахнулась от Филарета, отказываясь даже признавать результаты вселенского собора, на котом Украинской православной церкви отдали административную независимость.

Дьякон Андрей Кураев, обвинил украинского Патриарха, что выступая за автокефалии на соборе, он защищал не честь страны, а свои собственные амбиции, из-за чего предложил в шутку создать петицию, чтобы Вселенский Патриарх Константинопольский признал Филарета Патриархом Галактическим, а можно еще и Африканским.

Но, как известно, любая шутка на просторах сети интернет рано или поздно может оказаться правдой.