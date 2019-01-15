«Слуги Антихриста» проследят за крещенскими купаниями в Москве

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Такие выводы можно сделать, сопоставляя недавние высказывания Патриарха о гаджетах с недавней новостью о привлечении дронов для контроля толпы в светлый праздник.

Наряду с новостной повесткой о приближающейся Нибиру высказывания Кирилла в апокалиптическом ключе прозвучали особо зловеще. По крайней мере, позволили народу трактовать их именно так.

Однако же, на самом деле светлейший Патриарх имел в виду несколько иное. Например, привязанность к гаджетам и соцсетям, имеющим особое место у подрастающей молодёжи, представляющей будущее страны.

В своём посленовогоднем обращении Кирилл высказался о проблеме зависимости от электронных средств коммуникации. С позиции религии создание единого обрабатывающего и контролирующего центра в одной точке (к чему успешно идут электронные средства связи), является прямой аналогией с пришествием Антихриста.

Будучи вырванными из контекста, слова о пришествии Антихриста получили самое широкое распространение и мусолились в самом широком спектре поводов, в том числе применительно к предполагаемому уничтожению Земли планетой Нибиру.

И тут, как стало известно, спасатели планируют привлечь квадрокоптеры к патрулированию московских мероприятий, приуроченных к крещенским купаниям. По их заявлениям, быстрые и манёвренные дроны серьёзно помогут в наблюдении за толпой и оперативном реагировании на ЧС.

Ввиду народного бума по «пришествию Антихриста», поднятого неверным пониманием слов Патриарха, стоит ожидать, что дроны, по аналогии с гаджетами якобы ненавидимые Кириллом, тут же нарекут «Слугами Апокалипсиса».

К слову, у современных дронов, могущих конкурировать со сверхсложной киноаппаратурой, и вправду есть все причины быть «залипательными» для пользователя – дальность действия в несколько километров, скорость и манёвренность, первоклассная «картинка» - всё это может увлечь на часы.

Остерегайтесь зависимости, друзья.