Патриарх Кирилл: Антихрист будет контролировать человечество с помощью гаджетов и Интернета

Сегодня, 18:56

Антихрист будет контролировать человечество с помощью гаджетов и Интернета, поскольку люди «попадают в рабство» смартфонов, предупреждает лидер Русской Православной Церкви.

Глава РПЦ предупредил, что зависимость человечества от смартфонов «приведет к приходу антихриста». Хотя Патриарх Кирилл сказал, что он не «полностью против» смартфонов, он предостерег от «попадания в рабство» от них.

Патриарх Кирилл сделал это заявление во время праздничного послания в понедельник, 7 января. «Контроль из одной точки - предвестник прихода антихриста», - сказал он телекомпании «Россия-1».

«Антихрист - это личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей всю человеческую расу. Таким образом, сама структура представляет опасность.

Патриарх Кирилл не впервые делает интересные заявления о причинах зла в мире. В январе 2016 года он предположил, что рост ИГИЛ отчасти является результатом того, что мир принял гомосексуализм.

Он утверждал, что мусульмане могут присоединяться к террористической группе в Сирии и Ираке, чтобы избежать участия в цивилизации, которая проводит такие мероприятия, как гей-парады.

В том же году 72-летний Кирилл, ставший лидером Русской Православной Церкви в 2009 году, сравнил молчание священников, которые не выступают против однополых браков, с цензурой в нацистской Германии.