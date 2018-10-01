Священники учили глухонемых детей секретным сексуальным знакам в Вероне

Вчера, 15:29

Полиция раскрыла ряд сексуальных преступлений в католической итальянской школе-интернате для глухих детей. Оказалось, что священнослужители использовали своих воспитанников для сексуальных утех, а те не могли никому пожаловаться из-за своих особенностей.

Сообщается, что в итальянской Вероне, в Интитуте Антонио Проволло священники учили глухонемых детей секретным сексуальным знакам, которые кроме них и воспитанников никто не понимал. Всего, по предварительным данным, от насильственных и жестоких действий пострадали 67 детей – никто из них не мог объяснить, что с ними делают, поскольку таких жестов в сурдо языке нет, что давало «безбожникам» пользоваться своим положением долгое время.

Быть наказанными католические священнослужители из Вероны не боялись. Они знали, что никто из учеников не может услышать крики воспитанников, которых отводили в специальные комнаты для «отдыха», поскольку все дети имели серьезные проблемы со слухом. По почте «донести» на церковнослужителей также не вышло, поскольку все письма глухих детей были перехвачены еще до отправления.

Теперь прокуратура города Верона будет добиваться самого строгого наказания за преступления, которые священники из Института Антонио Проволло совершали около 10 лет подряд. Местные жители согласны со стороной обвинения, и считают, что за такие преступления католиков-священников необходимо пожизненно лишать свободы.