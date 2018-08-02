Ватикан утвердил неприемлемость смертной казни

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Папа Римский Франциск внес изменения в Катехизис католической церкви. Они полностью исключают смертную казнь.

В ныне действующей версии ст. 2267 катехизиса сказано, что учение церкви допускает смертную казнь, но в исключительных случаях. А именно тогда, когда такая мера наказания - это только один путь, который позволит защитить жизни людей.

2 августа 2018 года слова с осуждением смертной казни внесены в пункт 2267. Папа Франциск признал неприемлемость смертной казни. Понти́фик объявил, что в нынешних реалиях необходимо научиться осознавать и признавать, что « достоинство личности не утрачивается даже после совершения тягчайших преступлений».

Теперь Ватикан намерен добиваться отмены крайней меры по всему миру.

«Смертная казнь недопустима, поскольку она является покушением на неприкосновенность и достоинство личности», говорится в новых положениях катехизиса, указывающих на неприемлемость исключительной меры наказания.

В документе уделяется особое внимание тому, что необходимо признавать, право каждого на исправление и каждый должен получить такое право. Важно повысить качество содержания арестованных так, чтобы безопасность граждан была гарантирована, а у осужденного оставалось право на реабилитацию.