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Жильцы квартир многоэтажного дома на улице Калинина в Салавате живут в страхе от недавних находок в почтовых ящиках.

Жителей Башкирии пугают религиозные письма от анонимов, которые написаны от руки. Местные говорят, что письма написаны исключительно от руки. На лицевой стороне конверта есть надпись «Прочтите, пожалуйста».

Внутри конверта лежат тетрадные листы, содержание которых не менее странное и пугающее. В письме спрашивают, как жильцы смотрят в будущее, и испытывают ли они тревогу или надежду. Также послание содержит религиозные цитаты из Евангелия, а также из Библии. Другие письма сопровождаются выдержками из религиозных сборников и изданий.

Салаватцы уверены, что эти пугающие послания отправляют представители религиозных организаций или сект, которые запрещены на территории Российской Федерации. Жильцы боятся, что анонимы начнут не просто писать, но и предпринимать опасные действия.

Нередко религиозные фанатики имеют психические заболевания. Ранее в Башкирии задержали напавшего верующего радикала, который, как оказалось, болен шизофренией.