Пытка богослужением: В Кремле прошли мероприятия в честь 1030-летия Крещения Руси

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Жена священнослужителя рассказала о нечеловеческих условиях, в которых проходила праздничная служба.

Подробности мероприятия в честь 1030-летия Крещения Руси, которое состоялось в Кремле 28 июля, прокомментировала в своем Facebook Мария Батова, супруга одного из московских священников. Она рассказала, что священники собрались перед богослужением возле Храма Христа Спасителя. С 7:30 начался крестные ход и молебны, которые продлились почти 8 часов.

Все это время люди находились на ногах под палящим солнцем. Во время праздничного богослужения на Соборной площади люди теряли сознание. Когда пытка жарой закончилась, многих из них не допустили к причастию, в нарушение всех церковных канонов, и даже не предложили поесть.

Мария рассказала, что ее муж Олег диабетик и ему очень повезло, что он смог выдержать эту пытку богослужением и с ним не случился гипогликемический обморок. Она назвала мероприятие фальшивым и раскритиковала плохую организацию церемонии: «Ради красивой картинки в телевизоре, ради парадного вида в жертву приносится здоровье пастырей Церкви Христовой».

В пресс-службе предстоятеля Кирилла заявили, что история Батовой надумана и все обстоит не совсем так, а если у кого-то «есть сведения, что кто-то не пустил священника причаститься», то они обязательно разберутся.

В богослужении на Соборной площади присутствовали многие политики России. Владимир Путин присоединился к празднованию после службы и прошел с патриархом до Боровицкой площади.