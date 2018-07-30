Эксперты: У Иисуса было 12 женщин-учеников

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Недавно появились новые свидетельства о Библии, которые попросту стерли из страниц Нового завета.

Библейские эксперты Хелен Бонд и Джоан Тейлор заявили о том, что у Иисуса Христа было 12 женщин-учеников. По их мнению, женщины 2000 лет назад играли точно такую же роль, как и мужчины и были свидетелями великой религиозной истории.

Тейлор и Бонд утверждают, что каждый традиционный ученик Христа имел напарницу-женщину, у которой были такие же права.

По их мнению, главной ученицей была Мария Магдалена, которую посчитали незаслуженно падшей женщиной, хотя в городе до этого она была уважаемым человеком. Второй ученицей назвали дворянку Джоанну, котора сбежала из дворца Ирода. Именно она, по мнению экспертов, финансировала распространение христианства.

Эксперты считают, что имен этих женщин просто были стерты со всех текстов и книг, а также картинах. Тейлор и Бонд назвали еще Иоанну и Сюзанну, которые, по мнению ученых, были тоже ученицами самого Иисуса Христа.

Тейлор говорит, что все зависит от языка, на котором изложен Новый завет и описание женщины в нем. По его словам, именно это определяет степень важности женщины в мировой религиозной истории.

Эксперты подытожили, что новое виденье истории Иисуса Христа может полностью поменять представление религии в целом.