Незрячие жители Омска смогут прикоснуться к иконе

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Для людей с нарушением зрения организована выставка «Прикосновенный образ», на котором представлены необычные иконы.

Как сообщает источник, начиная с 4 августа незрячие и слабовидящие жители Омска смогут прикоснуться к иконе на инклюзивной выставке. Об этом стало известно из официального сайта Министерства труда и соцразвития Омской области.

Известно, что резные иконы, созданные коллективом художников из мастерской Павла Минина, содержат изображения сибирских святых. Всего таких икон будет шесть, по каждой для субъекта Сибирского федерального округа, а помимо нее будет еще и главная - Абалакская Богородица, которая является покровительницей всей Сибири.

При поддерже фонда президентских граДобрый деньндов будет организована данная выставка. Специально для того, чтобы слабовидящие люди смогли тактильно ощутить образ, были изготовлены пластиковые копии с оригиналов творений.