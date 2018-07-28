Протоиерей назвал захватом попытку сменить веру на Украине

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В России широко обсуждается послание патриарха Варфоломея украинскому президенту, в которой глава Константинопольской церкви обещает УПЦ автокефалию.

Протоиерей Всеволод Чаплин назвал захватом попытку сменить веру на Украине. По словам священника, в решении Константинопольской церкви явно прослеживаются политические амбиции по влиянию на Киев через религиозную составляющую. В то время как Петр Порошенко беззастенчиво нарушает конституционную статью о невмешательстве государства в дела церкви, Варфоломей, наоборот, начал стратегическую игру по влиянию на православную страну, которой пока остается Украина, за исключением некоторых западных областей. Чаплин также возмущен спокойствием дипломатического отдела РПЦ МП, которые, по мнению протоиерея, делают вид, будто ничего не происходит. Раскол церкви на Украине приведет к новой гражданской войне, в которой, в первую очередь, пострадают истинно верующие православные. Варфоломей подыгрывает украинским националистам, не понимая, что вслед за автокефалией, на Украине начнется насаждаться униатская вера.