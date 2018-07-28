В Греции иконы спасли дом от пожара

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Девушка считает, что вера спасла ее семью от смерти в огне.

Более 80 человек погибли в результате пожаров в Греции. Множество стран помогают тушить катастрофически быстро распространяющийся огонь в Аттике. Италия, Германия, Франция, Кипр, Испания и Румыния отправляют свои самолеты на помощь грекам.

Анни Каука, также пострадавшая от пожара сообщила, что ее семья была спасена за счет Ликов святых, иконы которых в множестве висели на первом этаже их дома, они и спасли его от сожжения. Видео, которое она разместила в Facebook, пользователи считают «чудом».

Пожары в Греции, бушующие вот уже несколько дней, нанесли ущерб почти двум тысячам домов, пятьсот из которых были уничтожены полностью. Первой была сожжена деревня Мати, которая находится в сорока километрах от Афин. По одной из версий, стихия разбушевалась настолько разрушительно из-за серии поджогов и затем уже огонь распространился еще дальше из-за сильных порывов ветра и жары. А по другой, Греция сэкономила в этом году бюджетные деньги и пожарные службы столкнулись с недостаточным финансированием этой области. Остается только гадать, что привело к бесчисленным жертвам пожара. Пользователи социальных сетей высказывают свои соболезнования в связи с произошедшим.