Патриарх Кирилл проводит богослужение в честь 1030-летия Крещения Руси

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Праздничная служба проводится на Соборной площади в Кремле 28 июля.

Как стало известно, патриарх Московский Кирилл совместно с патриархом Александрийским проводит богослужение в честь 1030-летия Крещения Руси. На церковном праздновании собрались верующие, которые после проведения мероприятия отправятся на Боровицкую площадь.

Паства будет слушать речь патриарха Кирилла у памятника князю Владимиру. Патриарх Московский и все Руси будет рассказывать о традициях данного празднования, о Крещении Руси и о том, почему важно помнить такой знаменательный для страны день.

На данный момент с места проведения церковного торжества ведется прямая трансляция, которую можно посмотреть в сети.

Напомним, патриарх Кирилл считается одним из самых богатых священнослужителей, в арсенале которого есть яхта за 4 млн долларов, автопарк с невероятно дорогими автомобилями класса «люкс» и личный бронепоезд. Комичность ситуации добавляют комментарии патриарха по поводу его «неожиданного» богатства. Часы Breguet, по мнению священника, ему пожертвовали прихожане. Не очень сходятся слова Кирилла с его поступками. Призывая паству не становиться потребителями, патриарх может смело похвастаться дачей в заповеднике, которая находится в Краснодарском крае на берегу Черного моря.