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Посвящённые этому мероприятия состоятся 28 июля. Они пройдут и на Боровицком холме.

Там стоит памятник, которого удостоился равноапостольный князь Владимир. Путин не пропустит мероприятия, посвящённые 1030-летию Крещения Руси. Предшествовать этому будет праздничное богослужение, которое в московском Кремле примет Соборная площадь. Затем произойдёт шествие крёстного хода к памятнику князю Владимиру.

В мероприятиях, посвящённых 1030-летию Крещения Руси, поучаствуют тысячи верующих. На праздновании ожидается прибытие представителей и глав Поместных православных церквей, функционирующих во множестве стран.

Ряд «оппозиционеров» считают этот жест российского президента наигранным. Типа, как у Макаревича «встал под свечкою, стал овечкою, как будто бы чист». При всём неоднозначном отношении к политическим заявлениям этого популярного певца, в песнях он часто бьёт «не в бровь, а в глаз».

Но, видимо, здесь не тот случай. «Рисовка под крестом» Путину не нужна. А вот внимание вере он уделяет пристальное. Без неё душа России пуста.

Как говорил белогвардейский кавалерийский генерал Чернота в фильме «Бег», «не измерить её шляпой» с деньгами Многие россияне уже поняли это и всё чаще посещают церковь.