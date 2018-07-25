Украина оскверняет святыни: В Одессе так поступили с храмом УПЦ Московского патриархата

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Ночью двое вандалов написали «Гори, мразь». Они сделали это на стене храма, возведённого в честь святой мученицы Татьяны.

Таким образом, Украина оскверняет православные святыни. Так поступили уже и в Одессе с храмом УПЦ, являющемся собственностью Московского патриархата.

Со слов священнослужителей, на камерах видеонаблюдения были зафиксированы два злоумышленника. Эти кадры они передали в распоряжение украинских правоохранителей. Впрочем, шансов на то, что их найдут, не очень много.

Украина ряд последних лет отличается тем, что хочет узаконить своё церковное раскольничество и создать собственную Поместную церковь.

Весь священный мир, включая Папу Римского, против этого кощунства. Однако Украина не намерена останавливаться. В который раз она намерена прибегнуть к помощи Вселенского патриарха, который сейчас не более, чем госслужащий в Турции.

С первых двух раз не получилось. Сейчас Киев прибег к очередному шагу. Он выдал главе Турции, чтобы тот был более сговорчив в этом вопросе, несколько политэмигрантов, которых Эрдоган считает сторонниками Гелена.

Подленький ход, как для церковного дела. Впрочем, если Филарет решился объявить раскол с Патриархом Всея Руси, то храмы УПЦ МП на территории Украины скоро будут защищать лишь монахи и верующие.

А вот что ответят студенты Одессы, для которых Татьяна – святой покровитель, стоит посмотреть.