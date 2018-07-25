Индийский проповедник рассказал, когда на Земле исчезнет зло

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Пророк считает, что для изгнания Дьявола человечество должно полностью отказаться от коровьего мяса.

Известный индийский проповедник Индреш Кумар в своей недавней речи рассказал, когда закончатся преступления Дьявола и когда он перестанет терроризировать людей. Он уверен, что сейчас человечество страдает от злодеяний Люцифера.

По словам проповедника, на Земле полностью исчезнет зло, когда люди полностью откажутся от традиционной практики поедания коровьего мяса. Индреш Кумар считает, что ни одна религия во всём мире не одобрила убийство коровы и её дальнейшее употребление в пищу.

Индийский проповедник считает, что убийство животных, в частности коровы, неправильно, ведь никто не имеет права причинять вред каким-либо живым существам.

Индреш Кумар добавляет, что когда люди перестанут убивать коров и есть их мясо, то Дьявол полностью покинет Землю и все люди начнут жить в мире.