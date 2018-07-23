«Религиозное послание»: Исламист заснял облака в виде фразы «Аллаху Акбар»

Обращение «Бог велик» рассмотрел в небе приверженец творца мира и господина Судного дня. Высшее божество дает людям знать, что оно есть, уверены мусульмане.
Судя по бескрайней степи на фоне сенсационного видео, мусульманин заснял облака в виде фразы «Аллаху Акбар» в одной из арабских стран. Слуги творца мира и господина Судного дня уверены, Бог дал о себе знать не просто так. Возможно, в скором времени произойдут страшные события, пережить которые человеку поможет лишь вера в Создателя.
Исламисты рассчитывают, что Аллах убережет их от кровопролитных сражений, Третьей мировой войны и прочих предвестников апокалипсиса, кажущегося неминуемым в наше время.
«Религиозное послание» шокировало даже самых глубоких в своих убеждениях скептиков. Это действительно чудо, что облака приняли вид фразы на арабском языке, да еще и столь легендарной, обсуждают знамение от Аллаха в Сети.