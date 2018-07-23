«Религиозное послание»: Исламист заснял облака в виде фразы «Аллаху Акбар»

Сегодня, 11:08

Обращение «Бог велик» рассмотрел в небе приверженец творца мира и господина Судного дня. Высшее божество дает людям знать, что оно есть, уверены мусульмане.

«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. И напоминай, ибо поистине, напоминание приносит пользу верующим (аз-Зарият 51: 55)», - прокомментировал «религиозное послание» исламист.

Судя по бескрайней степи на фоне сенсационного видео, мусульманин заснял облака в виде фразы «Аллаху Акбар» в одной из арабских стран. Слуги творца мира и господина Судного дня уверены, Бог дал о себе знать не просто так. Возможно, в скором времени произойдут страшные события, пережить которые человеку поможет лишь вера в Создателя.

Исламисты рассчитывают, что Аллах убережет их от кровопролитных сражений, Третьей мировой войны и прочих предвестников апокалипсиса, кажущегося неминуемым в наше время.

«Религиозное послание» шокировало даже самых глубоких в своих убеждениях скептиков. Это действительно чудо, что облака приняли вид фразы на арабском языке, да еще и столь легендарной, обсуждают знамение от Аллаха в Сети.