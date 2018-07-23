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В воскресенье Ираклий Гудушаури-Шиолашвили не смог провести службу соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси из-за того, что начал себя плохо чувствовать.

Личный врач патриарха сказала о том, что католикос-патриарх Грузии Илия II болен, но его здоровью сейчас ничего не грозит. Дело в том, что Илия II только вернулся из поселка Пасанаури, который находится в горной местности и из-за этого у него случился перепад давления. До этого Цисана Шартава предупреждала патриарха об ожидающей его опасности и просила не проводить службу.

Грузинский католикос –патриарх ослушался медика и сделал по-своему. Это не первый случай ухудшения здоровья патриарха. Ему уже делали операции на сердце и желчном пузыре. Во время того, как Илия II пребывал в госпитале и восстанавливался, злоумышленники похитили его печать и факсимиле. Как потом выяснилось, это преступление было совершено для того, чтобы назначить австрийского и немецкого главу епархий.

Напомним, ранее католикос -патриарх Грузии Илия II назвал своего преемника – им стал местоблюститель митрополит Шио. В случае болезни или смерти патриарха местоблюститель будет выполнять его обязанности.