«Молитвы не спасли»: Одержимый дьяволом прихожанин отрекся от религии

Сегодня, 14:10

Дьявол приходил к нему с самого детства и заставлял совершать ужасные вещи, такие события полностью перевернули сознание уже взрослого мужчины.

Сейчас у мужчины четверо детей, которые ходят в католическую школу, но не допускаются к участию в таинствах из-за боязни отца, что с его дочками может произойти нечто подобное. Одержимый дьяволом прихожанин уже давно отрекся от религии, ведь именно она стала причиной его страданий. Молитвы его не спасли, ведь мужчина постоянно метался между добром и злом, богом и дьяволом, а однажды попал без сознания в больницу, где услышал несколько диагнозов – эпилепсия и родовое повреждение мозга.

Верующий в прошлом человек за много лет раздумий понял, что именно постоянные походы в церковь могли впустить в его душу ужасное существо, поэтому с некоторых пор веру он обходит стороной. По словам «одержимого», он не стал презирать церковных деятелей, однако теперь относится к религии с особой осторожностью.