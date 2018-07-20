«Дьявольские технологии»: Электронная магия зомбирует людей

Сегодня, 16:04

Биотехнологии позволят Дьяволу попасть в тело человека, а затем и в душу. Поэтому, считает священник, люди и должны выступить против современных технологий.

Священник РПЦ заявил об опасности использования «дьявольских» кодов и биометрических сканирований. По его словам, так называемые «просвещённые православные старцы» учат, что мол вся эта электронная магия – это грех.

Священник считает, что современным технологиям нужно противостоять, но верующим в этом вопросе мешает Путин. Патриарх Кирилл только заявляет, что технологии являются опасным делом, но им никак не противостоит. На фоне этого священник заявляет, что против кодов и биопаспортов стоит бороться именно верующим христианам, так как руководство церкви ещё не поддерживает такую явную борьбу.

Все современные технологии считывания биоинформации могут привести к власти антихриста на Земле. По словам священника, всё это сканирование отпечатков пальцев, лица и глаза приведёт к тому, что на тело людей будет более сильное воздействие. Через тело же Дьявол будет воздействовать и на душу. Это некая электронная магия, которая буквально зомбирует людей. С помощью технологий власти подавляют волю людей, контролируя их, уверен священник.

Он уверен, что биочипы будут вживляться в человека с рождения. Но всех людей от дьявольских технологий спасёт христианский Бог. Он будет влиять на сферу технологий через катаклизмы, войны и экономические катастрофы.

Священник заявляет, что антихрист уже родился в 1994-1995 годах. На политической арене он появится, когда ему будет 30 лет. Вместе с технологиями, которые он принёс и которые порабощают людей, он принесёт Третью мировую войну и «дьявольские технологии», считает священник.