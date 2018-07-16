Священник рассказал, как различать голоса Дьявола и Бога

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33-летний американец заставлял заложницу «верить в сатану» по приказу демона. На фоне этого священник решил научить людей бороться с сатанинским влиянием.

Среди православных христиан есть множество людей, которые задаются вопросом о том, как узнать, когда обращается Дьявол, а когда Бог. Существует огромное количество случаев, когда люди совершали преступления, потому что им так «велел сатана».

К примеру, 33-летний житель американского штата Флорида взял к себе в заложницы женщину и требовал, чтобы она «приняла Дьявола» и стала ему поклоняться. Задержанный рассказал, что ему приказал так сделать сам сатана.

Священник и основатель движения Общество Иисуса Игнатий Лоиола рассказал способ, который поможет христианину отличить дьявольские намерения от божиих. По словам эксперта, если во время размышлений человек хочет сделать плохой поступок, понимая о тяжести последствиях, то это признак влияния Дьявола.

По словам Игнатия Лоиола, если же человек хочет совершить поступок и соответственно в нём не сомневается, то это благие намерения Бога. Примечательно, что характер поступка может быть различным.

Данные рассуждения подтверждают случаи, произошедшие со священником Лоренцо Скуполи в 16 веке. В своих работах он рассказывал об обращении к нему Дьявола, о его требованиях и борьбе с ними.