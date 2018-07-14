РПЦ разрешила священникам отпевать некрещёных младенцев

Сегодня, 20:24

Убитые горем родители постоянно просят представителей церкви совершить хоть какой-то обряд.

Священный синод РПЦ приняла историческое решение, которое повлияет на работу всех приходов. Церковь разрешила священникам отпевать некрещёных младенцев. Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков пояснил это необходимостью, которая давно появилась. По его словам, убитые горем родители детей, рождённых мёртвыми или умерших в первые часы или дни жизни, постоянно приходят к священнослужителям и просят совершить хоть какой-то обряд. Вместе с тем, таких младенцев, как правило, не успевают окрестить, в связи с чем, участвовать в похоронной церемонии священники не могут.

Волков объяснил, что отпевание предусматривает прощение грехов человека, а так, как у маленьких детей их еще попросту нет, то это не может рассматриваться как два одинаковых случая.