Россияне переходили в мир иной благодаря ритуалам

Сегодня, 15:17

Смерть не была страшна россиянам, так как они перед её наступлением проходили специальный обряд очищения.

Россияне, в особенности в северной части страны, переходили в мир иной, благодаря ритуалам. Немаловажным считалось и то, что сейчас назвали бы предрассудками. Но, если так было, значит что-то в этом было.

Нынешние граждане ожидают смерть с ужасом. Наши предки относились к этому спокойно.

Обязательным было проведение религиозного обряда по предсмертному покаянию, чтобы человек мог облегчить совесть и, тем самым, свои муки.

Нередки случаи, когда проживающие в северных деревнях старики, чувствуя, что приближается смерть, заранее мастерили себе домовины, как тогда называли гробы.

Это изделие могло простоять в доме и год, и больше, и никого не смущало.

Поскольку предполагалось, что жизнь продолжилась и по ту сторону гроба, был запрет на слишком долгое оплакивание умерших. Поведение участников похоронного обряда также соблюдалось до мелочей, чтобы между мирами сохранялось равновесие.

В Белозерском уезде крестьянку уже стали обмывать под иконами. Внезапно она очнулась, вскочила с лавки, схватила своё платье и бросила его в горящую печь. Она шила его в церковные праздники, когда работать было запрещено и боялась получить «худую» участь на том свете. После этого вновь легла на лавку и сразу умерла.