В селе Усть-Лыжа в память об умершей девочке построят часовню

Сегодня, 18:25

В Сети появилась информация о том, что жители Коми объявили сбор средств, чтобы возвести храм для погибшей в четырехлетнем возрасте от инфекционного заболевания девочки.

В усинском селе Усть-Лыжа построят часовню в память об умершей Умалышке, которая храбро боролось, но так и не смогла победить менингококковую инфекцию. Она умерла полтора года назад, не дожив 7 дней до своего следующего дня рождения. Сейчас Екатерина, мама девочки, занимается поиском средств на постройку купола часовни.

В строительстве часовни принимает участие вся родня. Для начала строительства семья использовала деньги, которые принесли во время похорон. Односельчане тоже не стоят в стороне.

Место, отведенное под строительство часовни в честь мученицы Иулиании Амисийской, освятил Епископ Воркутинский и Усинский Марк. Святая Иулиания Амисийская жестоко пострадала за свою веру, но, несмотря на все мучения, не отреклась от христианства.