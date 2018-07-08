Церковь рассказала о проблемах современных молодожен

Сегодня, 11:30

Русская православная церковь придалась воспоминаниями о Петре и Февронии, которые прошли через множество испытаний. Также священники рассказали и о проблемах современной молодежи.

Согласно легенде, князь Петр заболел проказой, и вылечить ее могла только простолюдинка, на которой он пообещал жениться. Девушка заподозрила, что князь не выполнит обещание, и не до конца излечила болезнь. Когда Петр заболел повторно, он снова обратился за помощью к Февронии, но уже сдержал свое слово, и женился. Люди бунтовали против княгини-простолюдинки, но в скором времени приняли молодожен. Священники рассказали, что на данный момент общество совсем не ценит семью, что является большой проблемой современных молодожен.

Сейчас повсюду появляются новости о разводах и изменах, и очень редко восхваляется семейная жизнь.

«Нигде не научат, как быть хорошей женой и матерью, современную молодежь интересует только кто и с кем спит», - заключил священник Александр Курсаков из Орска.

Проблема кроется в том, что почти нигде нельзя найти пример счастливой жизни. Измены и ссоры в семье навязывают сериалы и фильмы, и общество постепенно привыкает к тому, что такие отношения в семье - норма.