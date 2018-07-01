В РПЦ на фоне ЧМ-2018 не советуют вступать в брак с иноверцами

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В таких семьях будут присутствовать трения и противоречия, считают священнослужители.

Лишь недавно утихли споры, вызванные скандальным заявлением главы комитета Госдумы по делам семьи Тамары Плетнёвой, призвавшей россиянок не заниматься сексом с иностранцами в период ЧМ-2018, как появился очередной повод для споров на эту тему. В этот раз своё наставление решили дать представители РПЦ.

На фоне визита в Россию туристов со всего мира, исповедующих разные религии, в наиболее влиятельной религиозной организации высказались относительно создания семьи с носителями другой веры. В частности, митрополит Иларион не советует вступать в брак с иноверцами. По его мнению, брачный союз между мужчиной и женщиной одной религии укрепляет брак. В противном же случае семья может страдать от разного рода трений и споров, в том числе на религиозной основе. Он подчеркнул, что священнослужители категорически не советуют прихожанам выбирать пару из представителей другой веры.

Ранее митрополит Иларион объяснил, почему в храмах не должно быть туалетов.