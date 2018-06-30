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В Мурманске священник на Toyota Camry отчитал обогнавшего его водителя

Сегодня, 20:34

Очевидцы говорят, что Святой отец проклял обидчика.

В Мурманске священник на иномарке остановился, чтобы вразумить водителя, обогнавшего его перед светофором. Мурманчане сегодня, 30 июня, наблюдали любопытную картину. На Кольском проспекте в Первомайском районе на перекрестке в районе остановки «Первомайская» Toyota Camry и Lada стояли вместе на светофоре. Когда началось движение, Lada резким маневром обогнала Toyota, но далеко не уехала: машины остановились на красный свет следующего светофора (перед торговым центром «Мурманск молл»).

Там из иномарки вышел священник в полном облачении и, подойдя к обидчику на отечественной машине, отчитал его. В конце разговора священник покачал неодобрительно головой и пошел в свою машину.

Что не понравилось ему, сказать трудно. Обгон на этом участке дороги разрешен. Разве что священнику показалось, что водитель Lada превысил скорость. Но превышение без радара зафиксировать невозможно.

Предположения пользователей сети, как обычно, имеют широкий спектр: от «священник проклял водителя», до «он хотел поменять свою иномарку на более быструю отечественную машину».

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