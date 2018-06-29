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Снимки обнаженной модели у Стены плача вызвали ярость верующих

Сегодня, 11:07

Мариса Папен известна своими «фото-выходками», за что уже раз была осуждена. Бельгийская девушка любит делать провокационные фото у исторических зданий, которые имеют религиозную составляющую.

Снимки обнаженной модели вызвали ярость верующих и на этот раз, когда бельгийка сделала откровенные фото у Стены плача в Иерусалиме, которая считается священным местом для иудеев, христиан и мусульман. Девушка утверждает, что фото было сделано на крыше дома мусульманина, который поживает рядом со святыней.

Она говорит, что их с фотографом беспрепятственно пустил владелец помещения, на крыше которого и были сделаны оскорбительные снимки. Бельгийка уверяет, что сообщила о формате предстоящей фотосессии.

Сеть отреагировала на «выходку» девушки очень гневно. Пользователи уверены, что девушка перешла все допустимые границы. Мариса Папен не поддерживает юзеров сети, и считает, что религия только разделяет человечество по кланам.

Папен уже была осуждена за подобную фотосессию в Луксоре, египетском храме Карнак. Через год девушка снова возжелала «острых ощущений» и повторила подобное в Израиле.

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