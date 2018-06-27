Исцеляющий лик Иисуса Христа нашли во Франции

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Даже у смертельно больной женщины из-за чуда появились силы, чтобы посветить священное место у её дома. Она заявляет, что у неё появились силы после молитвы.

Во Франции в коммуне Тьонвиль на одной городской стене верующие христиане нашли лик Иисуса Христа. Бернард Питер вышел к своему дому и заметил изображение длинноволосого худого мужчины с бородой. Изображение очень напоминает Иисуса, по крайней мере в традиционном его изображении.

Бернард Питер отнёсся к находке скептически, но всё же рассказал своей смертельно больной супруге об увиденном. Женщина страдает болезнью Паркинсона и у неё почти нет сил. Но когда она услышала об лике Иисуса Христа, она почувствовала прилив энергии и отправилась на улицу, чтобы убедиться в словах мужа самой.

Когда француженка пришла к месту, она сразу же расплакалась и стала молиться. Затем она отправилась домой, рассказав мужу, что её самочувствие и здоровье сильно улучшилось.

После этой новости на место, где проявился исцеляющий лик Иисуса, сразу же стали сходиться верующие со всей округи. Но это не понравилось многим жильцам дома. Они даже пригрозили закрасить изображение Христа, если назойливые паломники будут приносить им неудобство.