Крановщик из Бишкека читал намаз на стреле башенного крана

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Недавно сеть взорвало видео, на котором мужчина, работающий на башенном кране, читает молитву. Такое видео не оставило равнодушным ни одного пользователя интернета, который просмотрел его.

В Бишкеке на одной из строек сняли видео, которое быстро распространилось по сети - крановщик на стреле башенного крана читал намаз. Пользователи интернета удивлены данным видео, но большинство данный ролик одобрили. Судя по видео, мужчина находится на высоте двенадцатого-тринадцатого этажа.

Права, нашлись и скептики, которые говорят, что на видео нарушена техника безопасности. Крановщик в процессе религиозного ритуала попросту может упасть с такой высоты.