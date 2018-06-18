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Чиновники в Башкирии не захотели предоставлять транспорт турецким представителям

Сегодня, 15:26

Юлай Юнусов шокирован поведением власти Башкирии по отношению к гостям края. По его мнению, это наплевательское отношение к мусульманам. 

Настоятель имам-мухтасиб Юлай Юнусов опубликовал обращение к администрации Хайбуллинского района во «ВКонтакте». Он рассказал, что чиновники обещали турецким представителям, которые приехали по обмену опытом в местную мечеть, предоставить транспорт, потому что те должны были поехать на встречу в Уфу по случаю праздника Ураза-байрам, но ничего не предоставили. То ли не захотели, то ли не смогли - непонятно В итоге кое-как своими силами нашли автомобиль, но турецкое духовенство очень опоздало.

По мнению Юнусова, это недопустимое отношение людей, которые занимают высокий чин и работают по законам РФ. Он считает, что они бросили слова на ветер, показав наплевательское отношение к мусульманам и тем самым опозорив Башкирию. Администрация пока никаких комментариев не давала, вопросы прессы всеми способами стараются избежать.

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