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Священнослужитель поведал рабочим, что секрет успеха узнал еще в молодости.

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл выступил в храме при Череповецком фосфорном кластере группы «ФосАгро».

Патриарх Кирилл раскрыл условия победы над воровством в России. Для этого он поведал историю из своей молодости, как он напрасно думал, что лишить человека манеры присваивать чужое могут кредиты, деньги и технологии. Спустя годы, оказалось, что истина в другом. Решающим условием стало наличие изменений в человеке. Подкрепляя свой сильный дух верой в Бога, возможно понять истинную ценность жизни и испытать в действии систему нравственных ценностей, которой руководствуется мир.

«Честная работа в сочетании с деньгами и технологиями и обеспечивает прорыв, и тогда каждый имеет удовлетворение от труда, который он совершает», - рассказал патриарх.

Такой опыт патриарха вероятно и дал ему путевку в веру и смог расставить приоритеты в жизни.