Гости из Саудовской Аравии удивились радушию москвичей на Ураза-байрам

Сегодня, 17:10

Едва ли иностранцы пришли к Соборной мечети чтобы поучаствовать там в молитве, их сразу же обступила толпа мусульман из России. Единоверцы обнимались и фотографировались.

На Ураза-байрам в российской столице участвовало больше 200 тысяч москвичей и гостей города. Больше всего людей побывало в Соборной мечети – 110 тысяч граждан. 55 тысяч людей пришли в Мемориальную мечеть, 25 тысяч – в Историческую мечеть и 10 тысяч мусульман совершили свои молитвы в мечети «Ярдям».

Кроме этого, в районе 18 тысяч приверженцев мусульманской религии провели обряды в районе Бутовского лесопарка, и по пять тысяч людей были в «Сокольниках» и Братеевском парках.

Молитвы начались сегодня, 15 июня, в 6:30 – 8:00 по московскому времени. Длились они около часа.

Одними из главных мусульман на Ураза-байрам в Москве стали приехавшие футбольные фанаты из Саудовской Аравии. Иностранцы удивились радушию москвичей, которые обнимали и фотографировали людей.