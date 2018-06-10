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Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата сообщил, что на петицию прихожан о невозможности построения санузлов в РПЦ отреагировали. По словам священнослужителя, в церквях такие постройки располагаться не будут.

Митрополит Иларион объяснил, почему в храмах не должно быть туалетов. По его мнению, следует различать такие понятия как «прихрамовая территория» и, непосредственно, сам храм. Именно по этой причине ситуация должна быть растолкованной гражданам, ведь митрополит отметил, что санузлы просто необходимы в таких учреждениях.

Председатель ОВЦС пояснил, что прихожанам и их детям необходимо создать все условия для удобного пребывания в храме, и туалеты не должны находиться далеко от храма. Однако в самом здании, по его словам, таким помещениям не место, с чем митрополит согласился с общественностью.