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Общественную палату РФ подключили для урегулирования имущественного конфликта между христианскими общинами в городе Москва

Сегодня, 13:08

Член Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, представитель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Олег Гончаров получил официальное обращение от столичной общины христиан адвентистов седьмого дня (являются официально зарегистрированной организацией на территории РФ, существует с начала XX века) с просьбой об оказании помощи в урегулировании имущественного конфликта. Ранее информацию о данной ситуации официально направили в мэрию Москвы и ряд общественных структур.

 В настоящее время община адвентистов (АСД) делит помещение в Малом Трехсвятительском переулке с представителями евангельских христиан баптистов, однако в последние годы между религиозными группами идет юридическое разбирательство за право нахождения в здании. Сегодня евангельские христиане баптисты активно препятствуют  адвентистской церкви в проведении богослужений и уже начали «выселять» в буквальном смысле.

«Суд в 2013 подтвердил действие договоров, заключенных в 1951 и 1957 году до момента приобретения нами собственного помещения. Наше право находится в молитвенном доме подтверждено судами в 2009 и 2013, эти решения не оспорены, действия баптистов незаконны.», -пишет пастор адвентистов Павел Гончар на своей странице в соцсети.

В сети среди прихожан набирает обороты тег «ВернитеХрам», а в записи любительского видео приняли участие даже пенсионеры, посещавшие молельный дом до настоящего момента в течение всей жизни.

«Сейчас мы добиваемся двух вещей: завершения в рамках закона процедуры правового, по сути имущественного разбирательства, и защиты прав нашей общины, то есть всех верующих адвентистов города Москва. Это важнейший прецедент в том числе и для будущего развития гражданского общества, когда в силу стечения определенных обстоятельств от первоначального имущественного конфликта мы вынуждены перейти к защите права верующих семей коренных столичных жителей на исторический храм», - заявляет Павел Гончар.

 

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