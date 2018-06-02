Частица мощей Святителя Николая будет доставлена в Оренбург

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Впервые в Оренбурге будет проведена православная выставка-форум детской и публицистической литературы с 7 по 10 июня. Форум проводится для расширения и углубления духовно-нравственного просвещения молодежи и детей.

На время проведения выставки в Оренбург прибудут мощи Святителя Николая, которым смогут поклониться все желающие.Будут проведены семинары, молебны, показаны фильмы на духовную тематику.

Ранее портал сообщал, что в Серове секта сатанистов осквернила собор. Местные жители в опасениях, что правонарушители могут перейти к осквернениям других религиозных святынь в регионе.