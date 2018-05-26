Секта сатанистов осквернила мемориал на месте Преображенского собора в Серове

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Жителей Свердловской области запугали неизвестные вандалы, наносящие сатанинские символы на мемориальные сооружения. Люди шепчутся, как бы хулиганы не перешли к более вопиющим злодеяниям.

«Сердце наше скорбит и мучается», - прокомментировал инциденты в Серове Андрей Лимонов, глава пресс-службы местной епархии.

Несмотря на опасения местных жителей, мемориал на месте Преображенского собора в Серове, скорее всего, осквернила группа хулиганов, нежели секта сатанистов, полагает священник. Причиной скандальных происшествий в Серове Лимонов назвал отсутствие у виновников христианского воспитания.

Жители Свердловской области верят в существование секты сатанистов, переживая, как бы она не начала совершать более вопиющие преступления, нежели осквернения мемориалов.