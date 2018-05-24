В Англии молитвы вместо священников будет читать голосовой помощник Alexa

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Церковь в Англии предложила вместо хора священников использовать новые голосовые помощники Alexa. Устройство сможет рассказать о религии и побеседовать о событиях в церкви.

До этого церковь также использовала голосовые помощники A Church Near You. Совсем скоро английская церковь покажет новые голосовые устройства, которые были созданы совместно с Google и Apple. У устройства можно спросить все, начиная от текстов различных молитв, заканчивая последними событиями в области религии. Подчеркивается, что по статистике, с 2006 года общество реже посещает церкви. Особенно это касается молодежи. Тогда же одна из церквей, использовавшая новейшее оборудование рассказала, что ее охват просмотров в Интернете составляет около 1,5 миллиона человек за месяц.

Ранее в Японии в церкви установили робота, который может проводить различные церемонии. Например, на похоронах робот зачтет молитву и будет бить в гонг. Подчеркивается, что услуги специального робота обойдутся гораздо дешевле, чем, если приглашать на церемонию живого священника. Германия также поддерживает новейшие технологии и установила в некоторых церквях робота BlessU-2, который умеет разговаривать на пяти языках.